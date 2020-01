Ariana Grande sale en Grammy con vestido a lo quinceañera con sus papás

LOS ÁNGELES, California.- Ariana Grande ha sido una de las estrellas que más han dado de qué hablar en la alfombra roja de los Grammy 2020.

Los tuits sobre su vestido no se han hecho esperar. La cantante de 26 años decidió quitarse 11 y lucir un vestido que algunos han definido como digno de una quinceañera.

No es cualquier atuendo, es un vestuario gris del diseñador italiano Giambattista Valli inspirado en las princesas, con distintas capas de tul atizada con su tradicional cola de caballo.

Para acompañar la ilusión, la cantante decidió no acudir sola, sino hacerlo con su madre Joan Grande y su padre Edward Butera, quienes desfilaron a su lado y posaron con ella.

EFE





La cantante se ha mantenido hermética en cuanto a la relación de sus padres. Joan se separó de Butera cuando Ariana tenía ocho años.

EFE

“Que Ariana trajera a sus padres a la alfombra roja fue lo más lindo. El hecho de que ella sea feliz, con su padre y su madre juntos, es la mejor sensación del mundo”, publicó el usuario @Agvideoo.

Uno de los temas de su nuevo disco, “Thank U, Next”, que está nominado en estos Grammy, hace alusión a la relación con su padre. En la revista Seventeen en 2014, habló un poco de lo importante que es en su vida.

AP

"Me llevó tiempo aceptar el hecho de que la mitad de mí es de mi padre y muchos de mis los rasgos provienen de él. Gran parte de mí proviene de mi padre y, durante mucho tiempo, eso no me gustaba. Tuve que aceptar que está bien no llevarme bien con alguien y aún amarlo".

Luego de ganar su primer Grammy en 2019, la estrella está nominada a cinco premios, incluido mejor canción del año por “Seven Rings” y mejor álbum, por “Thank U, Next”.