Ariana Grande llora por Mac Miller durante su presentación en Pittsburgh

Ariana Grande se presentó en Pittsburgh, ciudad natal de Mac Miller, pero el recuerdo de su ex no la dejó interpretar el tema de ‘‘Thank U, Next" sin llorar.

Previo al concierto se reprodujo música del rapero en manera de tributo e incluso había un asiento reservado para él.

Todo el show iba muy bien hasta que llegó el momento de cantar su nombre en ''Thank U, Next''. Ariana no pudo evitar las lágrimas y sollozos.

En el video que se encuentra por redes sociales, se observa como la cantante intenta reponerse del sentimiento pero no lo logra, por lo que sus fanáticos al darse cuenta de su estado, deciden aplaudir para hacerle sentir su apoyo.



La cantante apenas y pudo pronunciar "Ojalá pudiera decir 'Gracias' a Malcolm". Sin embargo, sus admiradores estaban allí para cantar mientras ella se tranquilizaba.

El emotivo concierto comenzó con la canción "Raindrops (an Angel Cried)", que se rumorea que trata sobre su relación con Mac Miller.

Mac Miller y Ariana Grande hicieron pública su relación en 2016, y pasaron dos años juntos antes de separarse en mayo de 2018. Mac falleció en septiembre de ese año.