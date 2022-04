Ariana Grande lanza la marca de maquillaje "R.e.m.beauty"

Tijuana, Baja California.- La cantante americana Ariana Grande a través de sus redes sociales, compartió el lanzamiento de su nueva marca de cosméticos llamada "rembeauty".

Ariana comenzó su carrera trabajando para la productora 'Nickelondeon' actuando con su personaje de Cat Valentine en la serie 'Victorius'. Pronto llamaría la atención por su melodiosa voz e incursionaría en la escena musical.

Actualmente, Ariana cuenta con 305 millones de seguidores en su cuenta de instagram. Además de haber sido nominada en 12 ocasiones en los premios Grammy y conseguir 2 veces ganarlos.

Hace unos meses, la cantante había anunciado a su fanático su pausa en la música, pero el día de ayer avisaría de una sorpresa relacionada con su línea de maquillaje.

Tal parece, el día de hoy a través de instagram, 'rembeauty' ya está disponible en ulta beauty.

hoy es el dia!!!!! @rembeauty ahora está disponible en tiendas selectas de @ultabeauty en todo el país y en ulta.com ~ Ni siquiera puedo comenzar a decirs lo emocionada y agradecida que estoy. ¡Espero que disfrutes! gracias infinitamente"

dijo.

Ariana Grande también expresó su amor en este nuevo giro en su carrera: "Me encanta el maquillaje, me encanta cómo me hace sentir, me encanta lo instrumental que es para mi arte y para el sentido de uno mismo y la expresión artística. Quiero ayudar a animar a otros a sentirse aún más hermosos, a crear, a contar sus historias de forma creativa y se expresan".