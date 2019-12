Ariana Grande lanza anuncia nuevo álbum

ESTADOS UNIDOS.- El pasado domingo, Ariana Grande lanzó un nuevo álbum llamado ‘k bye for now’. Una recopilación de las presentaciones en vivo de varias paradas de su Sweetener World Tour. Con canciones de Sweetener de 2018 y agradecimiento de 2019, a continuación, el álbum de 32 canciones fue la forma en que Ariana terminó su cuarta gira de conciertos, que se desarrolló del 18 de marzo al 22 de diciembre.

"Un pequeño agradecimiento por todo y hacer que decir adiós a este capítulo sea un poco más fácil amarte", escribió la cantante mediante su cuenta oficial de Twitter.

La interprete de "Into you" se burló de que el álbum saldría a principios de este mes, llamándolo "algo dulce y especial para decir gracias por este año". También compartió que jugó un papel importante en la producción de la voz de k bye por ahora.

"love u hello! He estado preparando estas voces para el álbum en vivo", escribió en Twitter. "Escuchando las mezclas de primer paso y estoy tan emocionada vocal produciendo todo por mí misma, ¡Johnny ha estado produciendo todas las partes de la banda! La fecha límite es pronto, así que solo digo hola, te amo y te extraño".

Arianators estará encantada de ver que la famosa también incluyó sus otros éxitos de su discografía en el álbum. Las actuaciones en vivo de "Into You", "Dangerous Woman", "Break Free", "Tattooed Heart", "Right There" y más se presentan en la lista de canciones.