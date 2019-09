Ariana Grande demanda a Forever 21 en pleno rumor de bancarrota

LOS ÁNGELES, California.- Ariana Grande está demandando a Forever 21 tras el argumento de que usaron una imagen similar a la de ella, luego de que no llegaran a un acuerdo sobre una colaboración entre la compañía de ropa y la estrella del pop entre 2018 y 2019.

Según los documentos presentados el lunes en California, Grande alegó que la marca quería que ella respaldara sus "productos de ropa y accesorios".

Sin embargo, esta asociación no se concretó porque Forever 21 no estaba dispuesta a "pagar el valor justo de mercado de una celebridad de la talla de la Sra. Grande", señala, por lo que la cantante lo rechazó.

Para evitar esto, el equipo de Grande dijo que Forever 21 lanzó una "campaña de marketing no autorizada" utilizando las fotos de la cantante y "sugirió falsamente" su participación mediante la contratación de un modelo que se parecía mucho a la vocalista de "Thank U, Next".

En la demanda, el equipo de Grande hizo referencia a imágenes del video del cantante "7 Rings" publicado en el Instagram de Forever 21 (que se muestra arriba a la izquierda). Otra imagen (arriba a la derecha) muestra un gran look con un peinado y un tocado similares al que llevaba el cantante en el video original.

En lugar de pagarle a Grande lo que se le debía por usar su imagen, sus abogados dijeron que Forever 21 "simplemente lo robó al lanzar una campaña engañosa en su sitio web y plataformas de redes sociales principalmente en enero y febrero de 2019", aprovechando el éxito del álbum de Ariana.

En total, Grande está demandando a la compañía por $10 millones de dólares.

Esta noticia trasciende solo una semana después de que surgieron informes de que la marca podría estar declarando bancarrota.

Hasta el momento Forever 21 no ha dado declaraciones.