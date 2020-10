¡Ariana Grande anuncia lanzamiento de nuevo álbum este mes!

ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande tomó por sorpresa a todos sus seguidores la mañana de este miércoles luego de recurrir a sus redes sociales para dar a conocer que este mes lanzaría nuevo álbum.

"No puedo esperar para darte mi álbum este mes", escribió en un tweet, cuya captura compartió por Instagram más tarde, lo que provocó que miles de fanáticos ‘’explotaran’’ de la emoción.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

“El equipo de 'Thank U, Next' se volvió a reunir durante la cuarentena, después de cinco pruebas COVID, literalmente. Simplemente dejamos que suceda de forma natural, de la misma manera que en el último álbum ”, reveló recientemente su colaboradora Tayla Parx en una entrevista según información de Just Jared.

El último álbum de estudio de Ariana, thank u, next, fue lanzado en febrero de 2019 y fue doble platino en Estados Unidos, incluido el sencillo principal "thank u, next", así como los éxitos "7 Rings" y "Break Up With Your Girlfriend".