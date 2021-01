Ariana Grande actuaría en el show de medio tiempo del Super Bowl LV al lado de The Weeknd

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que se anunciara que The Weeknd sería el encargado de encabezar el show de medio tiempo de la edición 55 del Super Bowl, se filtraron los invitados que el cantante pidió que lo acompañaran, siendo estos Ariana Grande y Daft Punk.

De acuerdo a una publicación de la revista Quién, estos grandes artistas serán los que acompañen en el mini concierto a uno de los artistas más famosos y asediados del 2020, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

El pasado 27 de enero se filtró la supuesta lista de las canciones que interpretaría el cantante canadiense, de 30 años de edad, y con ella, los artistas que lo acompañarían en durante el evento deportivo más televisado y visto del año en Estados Unidos y el mundo entero.

Foto: Redes sociales

Presunta lista de canciones que The Weeknd interpretará el Super Bowl LV

Daft Punk sería uno de los que acompañen a The Weeknd en la canción “I feel it coming”, mientras que Ariana Grande participará junto al canadiense en la canción “Love me harder”.

El concierto será el próximo 7 de febrero, en el estadio Raymond James, de Tampa, Florida, durante el medio tiempo del partido de la NFL donde se enfrentarán Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers.

En días pasados se anunció que Miley Cyrus ofrecería un mini concierto para aproximadamente 7 mil trabajadores del sector salud, previo al inicio del partido, donde todos los asistentes tendrán que estar vacunados y se tomarán las medidas necesarias de protección y sanitización.

Otra de las presentaciones que se sabe que se realizarán es la de H.E.R. y Eric Church, quienes interpretarán “America The Beautiful”, mientras que Jazmine Sullivan entonará el himno estadounidense.