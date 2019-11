Ariana Grande: "¡Primer Día de Acción de Gracias con mis padres en 18 años!"

Ariana Grande celebró en Instagram las vacaciones con su madre Joan Grande y su padre Edward Butera. La cantante compartió una foto en blanco y negro donde escribió: "¡Primer Día de Acción de Gracias con mis padres en 18 años!"

Desde su divorcio en 2003, la famosa ha sido abierta sobre su tensa relación con su padre. De hecho, en una entrevista de 2014 con Seventeen, calificó su separación como las cosas más difíciles con las que tuvo que lidiar.

"Es privado, pero sucedió el año pasado", admitió. "Me tomó tanto tiempo estar bien con eso. Lo que me llevó allí fue aceptar el hecho de que estoy compuesto por la mitad de mi padre y muchos de mis rasgos provienen de él".

"Gran parte de mí proviene de mi padre y durante tanto tiempo, no me gustó eso de mí", continuó. "Tenía que aceptar que está bien no llevarse bien con alguien y aún amarlo".

Sin embargo, a lo largo de los años, parece que su relación ha mejorado. Para el Día del Padre en 2017, compartió un extraño recuerdo del dúo, escribiendo: "Feliz Día del Padre, te amo".

Y, en su éxito de 2018, el éxito de "Thank u, Next", ella toma de referencia su relación con él. "Un día caminaré por el pasillo tomada de la mano con mi mamá", canta la cantante de 26 años. "Le agradeceré a mi papá porque ella creció de ese drama".

Sin embargo, hoy se le ve agradecida por haber tenido la oportunidad de pasar tal festividad con sus padres.