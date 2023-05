Ariadne Díaz se negó a usar doble en escenas íntimas con Sebastián Rulli

Ciudad de México.- Ariadne Díaz se expresó sobre cómo fue su experiencia al trabajar con Sebastián Rulli en la serie ‘Más allá de ti’, ya que además de compartir escenas con el actor, también tuvieron cosas paranormales mientras se filmaba.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz reveló que se negó a que otra persona grabar las escenas íntimas que estaban en el libreto junto a Sebastián.

Yo creo que siempre que confíes en tu equipo de trabajo, pues estás bien, o sea, Rosy Ocampo me dijo ‘oye, hay una doble por si no te sientes cómoda de hacerlo o lo que sea’, yo le dije ‘no, sí me siento cómoda’. Todo mundo es muy respetuoso”