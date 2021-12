Ariadne Díaz quiere boda y pide que convenzan a Marcus Ornellas

Ciudad de México.- La actriz Ariadne Díaz reveló que desea casarse con Marcus Ornellas, después de que en el 2018 recibiera el anillo de compromiso.

Durante un evento navideño en la Ciudad de México, Díaz se mostró más que dispuesta a celebar su boda con el padre de su hijo.

“Yo ya les dije, a mi no me molesten con la boda, moléstenlo a él, porque miren anillo, ya estoy yo muy puesta, más bien él que se decida, exacto, hashtag o 01800 voten sí o voten que sea acá (México) o en Vallarta o así”, comentó con una gran sonrisa al oír las preguntas de los reporteros sobre sus planes matrimoniales.

De igual forma, Ariadne remarcó que para esa fecha especial, desea tener una fiesta íntima. '

Yo no lo he idealizado, no te puedo decir que sea el tipo de mujer que de chiquita soñaba con ese momento, no, pero sí es un momento que imagino y espero que sea con gente muy querida, algo muy chiquito, a mi no me gusta así como las fiestas multitudinarias, la verdad es que no lo disfruto tanto, o sea, si me invitan que padre y la pasa uno bien, pero creo que siempre es más disfrutable cuando puedes compartir con la gente que está, que son poquitos y así”