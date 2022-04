Ariadne Díaz no se irá de México tras ser víctima de delincuencia

Ciudad de México.- La actriz Ariadne Días confesó que aun con las cuestiones de inseguridad en México, no tiene planes de mudarse, ya que recientemente fue víctima de un robo a su vehículo mientras cenaba con su pareja Marcus Ornellas en CDMX.

Aun con la desagradable experiencia que vivió la artista de 36 años, reconoció que su país natal tiene muchos atributos, aunque habría que trabajar en temas como la inseguridad.

Primero que nada México es un país bellísimo que tiene tanto que ofrecernos, pero por supuesto también hay este lado de inseguridad que es innegable y del que todos sabemos”

Manifestó la actriz durante su más reciente encuentro con la prensa.

Ariadne víctima de robo

Al hablar de este punto, la protagonista de ‘La Malquerida’ externó lo mal que se sintió cuando se percató que había sido víctima de los amantes de lo ajeno.

“Da mucha impotencia, porque si bien lo que uno tiene, poco o mucho es fruto del trabajo, entonces de repente ir con unos amigos a una comida por la tarde, regresar y ver tu coche ahí sin piezas pues da mucha impotencia”, indicó.

Sin embargo, Díaz recalcó que no piensa abandonar México por este motivo. “Amo demasiado México esa es la realidad, tengo demasiado cariño por mi país. Si bien es cierto que hay como todos estos aspectos negativos, también es verdad que es un país de mucha calidez. Pero no, hasta ahora no ha sido un plan, la verdad es que me costaría mucho trabajo”.

Regresa a las novelas

La actriz que regresará a las telenovelas después de cuatro años en ‘Vencer la ausencia’ denunció el pasado 18 de abril por medio de las redes sociales que fue víctima de la delincuencia.

A través de sus historias la artista relató: “Venimos a comer con unos amigos un ratito, nos estacionamos al lado de una farmacia en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos. Es el pan de cada día en este país”.