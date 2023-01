Ariadne Díaz no apoya a Shakira tras su tema con contra Piqué

Ciudad de México.- Aunque Shakira ha conseguido bastante éxito u apoyo tras la salida de su tema con Bizarrap, ahora es que Ariadne Díaz sorprendió al expresar su descontento con la cantante.

“Yo admiro muchísimo a Shakira, me parece que si le hacen un examen IQ sale altísimo, me parece una mujer brillante. Yo lo único que pienso, y lo platicaba con Marcus (Ornellas), es el tema de los hijos, cuando ya tienes hijos, por más que te odies, por más que haya pasado lo que haya pasado, si tiene que ver como una línea de respeto y a mí no me gustó… ventanear a una persona con la que compartiste muchos años de tu vida”, explicó la protagonista de telenovelas sobre la controversia.

En una entrevista para el programa Hoy, la actriz remarcó que la acción de la intérprete, únicamente demostró lo importante que es Piqué en su vida actualmente.

Hay cosas que uno se guarda, de coraje, y de que sí, por dentro se la mientas si quieres, pero sobre todo ella, que es una mujer tan exitosa, tan admirable, ella compone tan lindo, canciones tan profundas, que le vas a regalar una canción al que le dices que te hizo todo esto, ¿por?, ¿para?... ¡ay, no!, ¡qué pereza!, ¡qué flojera!, que se vaya con la otra, lo que les dure”

Manifestó.

Demasiada mujer

Por último, Ariadne subrayó que Shakira es demasiada mujer para perder su tiempo en la persona que la engañó.

“Yo por más peleada que acabara con alguien, pues hacer una canción, es más ni le hago el favor el dedicársela, si a eso nos vamos. O sea, si yo acabara de verdad mal, mal, ni hablo, ni rating le doy, ¿ya sabes?, ¿Shakira por qué le va a dar rating a nadie?, que se lo de ella que ya lo tiene todo”, dijo al respecto.