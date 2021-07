Ariadne Díaz muestra las manchas en el rostro que le provocó un tratamiento estético

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente y por medio de sus historias de Instagram, la actriz mexicana de 35 años, Ariadne Díaz, compartió unos breves clips en los que mostraba como quedó su rostro luego de someterse a un tratamiento estético, causando la preocupación de sus fanáticos.



Ariadne compartió que utilizó ventosas en varias partes de su rostro, pues señaló que se había enterado de que éstas servían para estimular el colágeno, si bien, no habla de los resultados o demás beneficios, si mostró los “moretones” que le dejaron en el rostro.



En las historias, la actriz señaló que las marcas le quedaron luego de no hacerse correctamente el masaje facial.



Yo creo que esta cosa se tenía que pasar rápido, el punto es que me llegaron, las abrí y de digo a Marcus: ´¡Qué rico se siente!´ Y me lo puse así en la barbilla y me lo dejé un rato y por eso me pasó esto. Ni el filtro lo puede ocultar, mañana va a parecer que me operé, me inyecté o me golpeé”, señaló la actriz señalando la razón de sus marcas, que en días pasados estaban aún más pronunciadas.