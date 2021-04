Ariadne Díaz da a conocer su "secreto" para mantener su figura

CIUDAD DE MÉXICO.- Aridane Díaz ha logrado tener una larga trayectoria e la pantalla chica, y ha conquistado el corazón del público gracias a su belleza y talento.

A pesar de la ausencia que tiene la actriz en las telenovelas, por medio de las redes sociales se ha mantenido activa con sus seguidores quienes la cuestionan constantemente de como le hace para manetener su figura.

Y aunque Ariadnez ya tiene un hijo, fruto del amor que mantiene con Marcus Ornellas, siempre se ha caracterizado por tener un cuerpo envidable.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la artista compartió su "secreto" de belleza, el cual la ayudan a desinflamar, mejorar su digestión y otras cosas que la mantienen saludable.

Yo no tomo uno sino unos cuantos al día y eso me ha dado grandes beneficios y no sólo verdes sino usando muchas frutas diferentes. El que mejor me ha funcionado es el jugo de apio en la mañana, le pongo un limón para mejorar el sabor, alcaliniza, desinflama, hidrata profundamente el cuerpo, ayuda a tener mejor digestión y mejora dolores musculares. Y bueno la lista de jugos y smoothies y las combinaciones que podemos hacer con las frutas y verduras es infinita y adaptable a cada gusto. Este de la foto es piña, betabel, jengibre y medio limón ¿A ustedes les gusta juguear? ¡Pásenme sus recetas!”.