Ariadne Díaz ayuda a su "consuegro" que sufrió falta de oxigenación, el actor Mike Biaggio

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Ariadne Díaz narra como fue el momento en que supo que su "consuegro", el actor Mike Biaggio, pasó momentos críticos al bajar su oxigenación.

El actor de "Te doy la vida" empezó a tener problemas para oxigenar, dolor de cabeza y debilidad desde el 31 de enero, síntomas que alertaron a su pareja, quien llamó pronto a Ariadne.

"Empezó con síntomas a las 8 de la noche, me dice 'tengo mucho escalofrío, me siento mal, dolor de cuerpo', y cuando le tomó la oxigenación me doy cuenta que estaba en 88, en 89. Le habló a un doctor que tenemos en Monterrey, Neumólogo y está en el área de Covid, me dice 'no, consigue oxígeno o llévatelo al hospital", narró la actriz.

Gracias a la pronta reacción de la familia del actor, con el apoyo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, siguieron las indicaciones médicas de un especialista y apoyaron a Mike Biaggio, quien perdía oxigenación rápidamente.

"No, consigue oxigeno o llévatelo al hospital por que los chavos de su edad no deberían bajar de 90. Empiezo a buscar y nada me contestaban", explicó la actriz que le dijo el médico, por lo que reaccionaron rápido para evitar complicaciones.

La esposa del actor, Gloria Sierra, fue quien pidió ayuda para conseguir oxígeno, con el apoyo de los actores Ariadne y Marcus, "Cuando ya estaba en eso (en la búsqueda de oxígeno), Miguel Ángel llegó a estar en 83, 85 y de ahí se iba y subía, pero ya 83 se me hacía demasiado feo", expresó la esposa de Mike.

Una vez conseguido el concentrador de oxígeno, Marcus hizo el favor de ir por el, logrando conectar al actor entre 1 y 2 de la mañana, mejorando así su oxigenación rápidamente.

La amistad entre Mike Biaggio y Gloria Sierra con Ariadne Díaz y Marcus Ornellas viene desde el 2008, cuando protagonizaron el melodrama de Televisa "Muchachitas como tú".

Diego el hijo de Ariadne, de 4 años, y Julieta de 9 años, hija de Mike, son inseparables, al grado que el niño afirma que quieres casarse con la niña, haciendo de esta forma consuegros a los actores.

Hasta el momento el actor de 43 años se mantiene estable y su esposa confía en que los medicamentos le ayudarán a recuperarse pronto. "Está bien, siento que se esta haciendo lo que se tiene que hacer médicamente, vamos a ver que empiecen a hacer efecto las medicinas y las cosas que se han inyectado", afirmó Gloria Sierra.



Ariadne revela segundo contagio por Covid-19

Desafortunadamente la lista de famosos que han comunicado a sus seguidores su diagnóstico positivo a COVID-19 no es breve, pues desde que comenzó la emergencia sanitaria en el mes de marzo de 2020, distintas personalidades han dado a conocer su condición de salud, aunque hay algunas que han preferido mantenerlo a discreción en un inicio y es hasta que se recuperan de la afección cuando cuentan a su público lo que han atravesado.

Este ha sido el caso de la actriz Ariadne Díaz, quien hace unos meses le contó a sus followers de Instagram que padeció el contagio de coronavirus, situación que pudo afrontar exitosamente en su momento y sin mayores problemas ni síntomas de gravedad. Sin embargo, recientemente la actriz protagonista de telenovelas como Tenías que ser tú y El color de la pasión volvió a sufrir una nueva infección del virus SARS-CoV-2, presentando una sintomatología más persistente.

En una sucesión de "instastories", la intérprete le contó a su público que la razón por la que había estado ausente de las redes sociales por un tiempo es porque por segunda ocasión se contagió del virus que ya ha generado millones de muertes en el mundo, y que en la actualidad continúa siendo una amenaza latente en México, donde en más de una decena de estados el semáforo epidemiológico se mantiene en rojo, que indica un riesgo importante de contagio.

Y aunque en la primera infección Ariadne presentó una sintomatología moderada, en esta segunda ocasión reveló que sufrió dolores en el cuerpo: “Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, mencionó.

La esposa del también actor Marcus Ornellas reveló sentirse afortunada porque sus síntomas no requirieron atención hospitalaria, sino que en casa pudo llevar un tratamiento acorde y se mantuvo monitoreando su nivel de oxigenación.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve con buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, destacó la actriz de 34 años.

Para finalizar de narrar su experiencia, Díaz contó que está agradecida de haberse recuperado del COVID-19 y feliz porque ni su esposo ni su hijo Diego sufrieron el contagio, a pesar de vivir bajo el mismo techo y convivir con ella directamente. “Cabe mencionar que de las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá… las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida, y ¡ya estoy aquí otra vez!” aseguró.