Ariadne Díaz aclara los rumores sobre los supuestos "implantes" en sus pompis

CIUDAD DE MÉXICO.- Aridane Díaz se ha ganado el cariño del público gracias a su talento y carisma y sin duda a su gran belleza que se puede ver a trávez de las cámaras.

El día de ayer, la actriz compartió una sensual fotografía en bikini, la cual dejó boquiabiertos a sus seguidores, a pesar de que recibió un sin fin de halagos la realidad es que no faltaron algunas críticas sobre su cuerpo.

El programa de 'Chisme No Like' compartió algunas historias que publicó Ariadne sobre la imagen en la que aparecia en traje de baño y confesó que a pesar de que suele tomar muchas fotos de esa forma, generalmente no las comparte.

Además agrego que Marcus, su pareja la animó a subirla a sus redes sociales porque se veía muy guapa, al cuestionarle sobre los "implantes" que supuestamente dijeron algunos usuarios que tenían en sus pompas, él aclaró que desconocía ese hecho porque son totalmente naturales.

Me los pusieron muy bien que ni tu te diste cuenta" bromeo la artista.

Sin embargo Ariadne todo lo tomó como diversión y reveló que a pesar d elos señalamientos al final lo veía como un halago a su cuerpo que se mantiene sano y firme.

Y es que hace unos días la actriz a lado de Marcus Ornellas se tomaron unos días de vacaciones en Puerto Vallarta donde ambos posaron en una imagen frente al mar.

En alguna ocasión los fanáticos de Díaz le cuestionaron a la actriz sobre si su pareja era quien la detenía a volver a la pantalla chica, pero ella aclaró que nunca ha sucedido así, que solamente este tiempo se habia dedicado más que nada a su familia.