Ari Telch revela detalles de su relación con su hija Sofía, producto de su relación con Ninel Conde

CIUDAD DE MÉXICO.- Ari Telch, como pocas veces, habló abiertamente de la relación que mantiene con Sofía y de cómo han sobrellevado este tiempo en cuarentena con la hija que procreó con Ninel Conde.

“Estamos en Cuernavaca en un conjuntito… ella tiene su recámara y yo la mía, estamos juntos a ratos, y si ella se quiere salir a nadar pues se sale a nadar, yo me salgo a hacer ejercicio, no es afortunadamente lo que le sucede a una gran cantidad de mexicanos, que comparten espacios muy pequeños, donde es muy difícil tener privacidad, entonces esto del encierro provoca problemas”, detalló.

A la pregunta sobre si es un padre consentidor, Telch confesó: “sí… me vale, ya recibieron su educación, les procuraste una educación, entonces ya que se rasquen con sus propias unas y como todo padre tienes encuentros y desencuentros, pero hay mucho amor, yo soy muy tolerante, no tengo problemas…”.

De la misma manera, el histrión manifestó que, contrario a otros padres, él no es nada celoso con los galanes de su hija mayor. “No, me vale, me vale”.

Finalmente, ante las polémicas que gira en torno a su ex y como habla de ello con su primogénita, Ari destacó: “esos son chismes, yo no tengo nada qué responderte en ese sentido, en mi casa no se habla de eso”.