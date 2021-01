Ari Telch enseña desde el streaming sobre trastornos

Las emociones que se han incentivado durante la pandemia como depresión, ansiedad y miedo, no han sido fáciles para nadie, incluyendo al actor Ari Telch, quien padece un trastorno de bipolaridad desde 2010.

Estando en Brasil tuvo un episodio de delirio que lo orilló a acudir con un especialista. Hoy cuenta entusiasmado que lleva 10 años sin presentar ninguna complicación, luego de que aprendió a cuidarse.

"No he tenido depresiones, no he tenido manías, estoy muy agradecido porque ¡a final de cuentas entendí! No quiere decir que no me vaya a volver a enfermar, seguramente pasará, pero mientras estoy asintomático quiere decir que voy de gane", cuenta Telch.

El actor de "Mirada de mujer" considera que el confinamiento "ha naturalizando la enfermedad mental", pero se mantiene positivo hacia una solución, pues él es testigo de que cualquier trastorno puede controlarse en cuanto el paciente lo reconozca.

Desde su trinchera, ha contribuido a lo largo de los años con la obra "D'Mente", un soliloquio en el que a través del humor quiere generar conciencia en el público y desestigmatizar los problemas de salud mental y la idea de buscar ayuda.

"La gente está padeciendo estas enfermedades todos los días y es muy difícil porque no hay atención, hay una gran ignorancia, no sabes a quién buscar y cuando te dicen 've a ver un médico psiquiatra' el pensamiento se remite a camisas de fuerza, choques eléctricos, pero no, el médico psiquiatra es una persona como cualquier otra".

El próximo 30 de enero presentará la obra de forma virtual a las 20:00 horas a través de Ticketmaster Live. Es la cuarta vez que lo hace en este formato.

"Ha crecido como bola de nieve el interés de la gente por verla. Ahora más que nunca el público busca ayuda, y yo feliz de que por lo menos puede llegar vía streaming".