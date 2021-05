Ari Borovoy asegura que no despidió injustificadamente a integrantes “LemonGrass”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que tres integrantes del grupo “LemonGrass” aseguran que Ari Borovoy y su empresa, Bobo Producciones, los despidieran injustificadamente, el cantante asegura que no fue así.

Fue en una entrevista que el artista, de 41 años de edad, le otorgó a “Ventaneando”, que dijo que ya está acostumbrado que siempre lo tachen como “el malo del cuento”, por lo que no le asombra que los jóvenes lo señalen de despido injustificado, pero no es así la situación.

A mí me pintan como el malo del cuento desde hace mucho tiempo. A eso, la verdad es que ya me acostumbré. Eso de los LemonGrass, ahorita hay sólo una versión, que es de la que están enterados todos ustedes, pero falta la otra parte de la versión, la versión del otro lado y espero que se aclare”, dijo.

El pasado 29 de abril, Nathan, Emiliano y Paula, exintegrantes de “LemonGrass”, aseguraron que Ari Borovoy y su empresa Bobo Producciones, los despidió del grupo porque no quiso rendirles cuentas sobre los ingresos económicos y los detalles del contrato que habían firmado.

“Realmente se trató de hacer un acercamiento con ellos, platicar, siempre fue nuestra intención, pero había un pequeño detalle, Bobo se mostraba muy a la defensiva cuando nosotros tuvimos un asesor legal a nuestro lado, como que no les latía la idea de que nosotros podamos entender más a profundidad los contratos o los futuros contratos que íbamos a firmar”, explicó Emiliano en una rueda de prensa.



“Yo no los despedí”

Ari Borovoy aseguró al reportero de TV Azteca que él no los había despedido como aseguran los tres jóvenes, pero realmente nunca explicó lo que realmente sucedió y pudo evadir el tema con respuestas ambiguas.

“No señor, yo no los despedí. Se han dicho muchas cosas durante tanto tiempo, que más bien, lo que logramos es acostumbrarnos a hacer de piel un poquito más gruesa. Entonces, somos gente chambeadora, somos gente honesta… si me pusiera a diario a responder todo lo que dicen, no terminaría. Yo soy el creativo de mi compañía y estoy concentrado en eso”, apuntó.

Con dicho comentario, el exintegrante de OV7 aceptó que más de una persona lo ha señalado por el mismo tema, resaltando que nunca terminaría en contestar a todas esas acusaciones.

Recordemos que precisamente Ari ya no forma parte de OV7 por un pleito que tuvo con sus demás compañeros cuando le exigieron rendirles cuentas sobre las ganancias de sus giras de conciertos, incluyendo el “90’s Pop Tour”.

Declaraciones de Ari Borovoy a partir del minuto 02:30