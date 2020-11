Arath de la torre podría tener Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana dio función con total éxito "El Cuarentenorio Cómico" y según el portal de TV Notas, Andrea Escalona quien interpretaba Doña Ines, no estuvo presente por haber dado positiva a Covid-19.

Pero fue por medio del programa 'La tetera', encabezado por Daniel Bisogno, Diana Motta y Sebastián Villanuevo, transmitido por El Heraldo Radio, y fue ahi donde se comentó que el pasado fin, Arath de la Torre no estuvo presente en su participación .

Ayer (el domingo) fui a la obra y no me canso de decir que está buenísima, además de que me gustó mucho, ahora no estuvo Arath ni Andreita Escalona, pero estuvo Pepe Magaña en el lugar de Arath y a él se lo traían de bajada con lo del ojo que tiene, hizo una gran presentación" dijo Daniel Bisogno.