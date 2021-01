Arath de la Torre y Andrea Legarreta ofrecen disculpas a Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasados Nath Campos dio a conocer por medio de su canal de YouTube, que había sido víctima de abuso sexual por parte de un ex amigo también YouTuber mejor conocido como "Rix".

Durante el programa matutino "Hoy" los conductores hablaron de este caso y dieron distintos comentarios que no fueron bien recibidos por la audiencia y que horas despues fueron duramente criticados en redes sociales por su lamentable opinión.

Martha Figuero por su parte reveló que desde hace muchos años conoce a Nath y la describió como una mujer valiente y especial, sin embargo no entendía como había tomado tanto alcohol ese día al punto de estar "ahogada".

Andrea Legarreta cuestionó el porqué seguía manteniendo una relación de amistad con este tipo de personas después de lo que había sucedido y se mostró dudosa sobre la situación que manifestó Nath.

Para finalizar Arath de la Torre dijo que era importante que el caso se aclarara porque si no cualquier persona pudiera realizar una denuncia cuando se estuviera en estado de ebriedad.

Después de haber recibido un sin fin de críticas por parte de usuarios que estaban en contra de estos comentarios Andrea y Arath ofrecieron disculpas para Nath Campos, su familia y para sus seguidores.

El actor aclaró que no estaba a favor de lo que había sucedido mucho menos apoyanado a una persona que había cometido un delito, lo que quiso decir es que era importante denunciar con tiempo esete tipo de situaciones.

En ningún momento dije que el alcohol sea tema para violar a una mujer, en ningún momento he dicho que es mentira lo que está sucediendo, no se esperen, denuncien" comentó Arath.

Por su parte Legarreta comentó que en ningún momento quería poner en duda lo sucedido, sin embargo se disculpo por lo que se dijo y aceptó que fue un error como se trató el tema, pero jamás fue su intención que esto se malinterpretara.

No era mi intención en ningún momento poner en duda su declaración… yo no estuve presente, me parece que es una situación terrible y me parece que no debes estar presente para el creer o no creer, simplemente si ella lo está declarando y la manera en la que lo está declarando, lo único que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y que se aclare por los dos lados esta situación”, explicó.