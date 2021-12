Arath de la Torre publica conmovedor mensaje tras la muerte de su padre

Ciudad de México.- Arath de la Torre está pasando por un momento difícil, pues dio a conocer que se encuentra de luto por la muerte de su padre, Armando.

Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia!!! Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho ”