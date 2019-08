Arath de la Torre fue amenazado por participar en ''El Privilegio de Mandar''

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2005 Arath De la Torre formó parte del cómico programa llamado: ‘‘El Privilegio de Mandar’’, una parodia de los candidatos a la presidencia del 2006. Sin embargo, el actor terminó dejando el show luego de ser amenazado.

El famoso estuvo de invitado en ‘La Saga’, programa de YouTube conducido por Adela Micha, en el que detalló el momento de terror que vivió luego de recibir ciertos mensajes en los que señalaban peligro tanto para él como para sus hijos.

‘‘Pero ahí me di cuenta de que no solamente ya es un: ya si, a tu madre, sino ya es un: Vamos a ir por ti, este…, voy a publicar la puerta de tu casa, te voy a secuestrar, voy sobre tus hijos, Como actor yo no puedo honestamente, me rindo ante esas situaciones, yo sé que perro que ladra no muerde, pero una amenaza de ese tipo’’, comentó el famoso.

El actor continuó hablando sobre que le habían ofrecido participar a beneficio de ciertos partidos políticos, pero a él simplemente no le parecía la idea, por lo que rechazó cada una de las propuestas que le llegaban.

Al finalizar el tema, De la Torre agregó que quiso levantar una investigación sobre tales intimidaciones pero simplemente nunca procedieron.