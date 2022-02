Arath de la Torre explota contra TVNotas y niega presunta infidelidad

Ciudad de México.- El actor Arath de la Torre se manifestó contra la publicación donde se expuso que había tratado de reconquista a su exnovia de hace 15 años aun estando casado.

Según TVNotas, Arath acosaba a Andrea Rodríquez, quien era la pareja de Julio Alegría, por lo que hubo una confrontación entre los artistas en los ensayos de 'El tenorio Cómico' razón por la que Arath tuvo que salir de la obra.

Poco había trascurrido desde que se difunción la información, cuando el conductor de Hoy aprovechó el programa para negar dicha noticia y aseverar que procedería legalmente contra la revista.

Es algo delicado que sucedió en una publicación el día de hoy, me gustaría hacer esta aclaración, yo siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos, y descalifico categóricamente la información que se maneja de mí en una publicación”