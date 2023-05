Arath de la Torre cree que Joanna Vega-Biestro "exageró" al describir el altercado en fiesta infantil

Arath de la Torre tomó la decisión de dirigirse a los medios cuando la presentadora de televisión Joanna Vega-Biestro reveló que se habían peleado en una fiesta infantil a la que ambos asistieron el pasado fin de semana.

Aunque el actor y presentador ya había enviado un mensaje para Joanna durante la transmisión del programa Hoy, en esta ocasión Arath prefirió detenerse con los periodistas que lo esperaban a las afueras de Televisa San Ángel, y admitiendo su error, manifestó su postura en contra de la forma en que Vega-Biestro relató el incidente que protagonizaron los dos.

Yo creo que sí exageró, porque ya al final de la fiesta, me acuerdo que estaba mi hija la más chiquita, Lía, estaba acostada en una alberca de pelotas, y su hija que tiene dos años, que además déjenme aclararles que no estaba presente su hija, yo fui muy cuidadoso en ese sentido, fue ella y yo, y en un tono súper discreto, súper bajo, porque estábamos en una fiesta, y es más yo le dije ‘ten cuidado con la nenita’, si hubiera querido algo con dolo me hubiera expresado mal de la nena, yo sería incapaz de expresarme mal de una niña, y yo sería incapaz de expresarme mal de una niña”, expuso al respecto.

De la misma manera, De la Torre lamentó ser siempre el que se lleva las peores críticas en redes sociales cuando se ve involucrado en una polémica.

Te puede interesar: Hija de Paul Walker, asegura que su padre se comunica con ella

“Yo creo que más bien, desafortunadamente entiendo perfectamente que estoy siempre a veces en el ojo del huracán, he leído los comentarios, pero siempre son en mi contra, siempre son con dolo hacía a mí y también hay que analizar un poquitito la raíz del asunto del por qué yo me acerqué a reclamarle algo que no me parecía, insisto, tal vez no fue el lugar ni la forma adecuada, pero jamás con una actitud de violencia ni de amenazas”, manifestó.

Turbio fin de semana

Al respecto de las groserías que presuntamente le dijo a la comunicadora, Arath comentó: “Así como mentada de madre, pues si se puede decir ‘vete a la ching*da’, pues sí fue un poquito así, porque la verdad es que fue así como, le dije ‘es qué ¿cómo comentas algo y me pones en el ojo del huracán?, en el sentido de que me echas encima a la gente, cuando yo no siquiera’ (me dijo) ‘es mi opinión personal’, a pues ‘vete a la ching*da’, o sea, pero no (amenazando). Y el hecho de decir ‘no te metas conmigo’, no creo que sea una amenaza, simplemente y sencillamente es ‘no te metas conmigo’, o sea, no hables de mí ni para bien ni para mal”.

Por otra parte, el intérprete externó su descontento contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien trabaja con Vega-Biestro y se pronunció contra De la Torre por este suceso. “Mi querido amigo y me extraña mucho de Gustavo que lo quiero y lo respeto muchísimo, que haya comentado que yo he amenazado de muerte a gente, yo jamás he amenazado de muerte a nadie”, declaró.

Te puede interesar: ''Famila'' la nueva cinta de Netflix filmada en Valle de Guadalupe

Finalmente, Arath tomó su celular y reiterando su postura con respecto a que no realizó ninguna acción que pusiera en riesgo a su colega dio a conocer el mensaje privado que ya le hizo llegar a Vega-Biestro.

“Quiero leer públicamente que le escribí con todo el cariño, a las 11:33 de la mañana (de este lunes) y quiero compartirles esto: “Querida Joanna, lamento la situación incómoda que te hice pasar este fin de semana, como tú bien lo dices, no era el lugar ni el momento para reclamarte, te pido una SINCERA DISCULPA, saludos Arath”. No me ha contestado, ni creo que me conteste porque la gente se enoja y espero que baje este enojo”, indicó.