Arath Herce invita a reflexionar "Cuánto hemos cambiado", su nuevo sencillo

CIUDAD DE MÉXICO.- En un año todo puede cambiar. Eso nos ha quedado claro en estos últimos meses en que la realidad se ha transformado por completo. Y si nos hacían falta palabras para hablar de todo lo que esto implica, Arath Herce nos vuelve a sacudir con “Cuánto hemos cambiado”, una canción que celebra la confrontación a esos cambios que hemos vivimos día con día.

“Esta cancion es de las mas viejas de la tanda que llegó para quedarse en el álbum,” explicó Arath Herce en entrevista para Caras México. “En ese sentido, es la mas lejana y fue la primera que grabamos en el estudio”.

De esta forma, el nuevo sencillo se convierte en una metáfora de sí misma, reflejando el camino recorrido por el joven cantautor hacia su álbum debut. Y ahora, después de haber iniciado su carrera profesional con fulminantes temas como “Lluvia”, “Miedo, “Quiero sentirlo todo”, entre otros, finalmente conocemos por completo “Cuánto hemos cambiado”, una canción que dialoga de una manera directa y sin tapujos con esos inevitables cambios que vivimos.

Con “Cuánto Hemos Cambiado” finalmente se abre paso hacia Balboa, un álbum que ha estado causando grandes expectativas entre un muy variado público que abarca todas las edades.

Esto sin dejar de lado la admiración que ha despertado en artistas como la multigrammy Kany García (quien invitó al joven a unirse a su gira mexicana a inicios del año pasado); los reconocidos compositores e integrantes de Matisse: Pablo Preciado y Melissa Robles; el nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2020: Kurt; además de compositores de la talla de Cecy Leos (Abel Pintos, Abraham Mateo, Carlos Rivera) y Ale Zéguer (Yuridia, Pandora, María José).

“La escribi regresando de un viaje al que me fui, y sentí que me convertí en otra cosa,” compartió Arath. “Fue ese sentimiento de regresar a tu casa, donde todos tienen una imagen de ti, pero tú ya no eres eso. Este choque de volver a ser lo que eras, o tener que audicionar cada vez que te encuentras con alguien que ya conoces”.

En un comunicado, agregó: “Fue con ella que nos conocimos la banda y yo el primer día de grabación del disco. La sesión fue divertida, algo como un juego. Detrás de todo ese juego se escondía una canción más triste. O así es como la interpreto ahora. No he tenido oportunidad de cantarla de nuevo pero seguramente hoy sonaría más lenta. Creo que las canciones van cambiando mientras uno crece y uno las canta según lo que es ahora. Yo he cambiado también, todo cambia”.

Para su álbum debut —que se estrenará en el 2021— contará con el trabajo de Áureo Baqueiro y Jake Gosling, co-productores de los temas.