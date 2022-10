Aracely Arámbula toma terapias de risa para superar su luto

MÉXICO.- Hace unos meses, Aracely Arámbula perdió a uno de sus seres más queridos, su padre. Murió a las 84 años a causa de un infarto. Esta noticia fue tan fuerte para la actriz, que pensó en abandonar la grabación de La madrastra.

Sin embargo, renunciar al proyecto podría haberle traído serias consecuencias legales, por lo que continuó con su papel en la telenovela a pesar de todo. Ahora, agradece haber tenido un equipo que hizo soportable su dolor.

Especialmente, Arámbula logró una mancuerna con Andrés Palacios, quien, asegura, siempre estuvo ahí para sacarle una sonrisa.

“Han sido terapias de risa que agradezco enormemente por mi dolor personal, desde que partió mi papito me ha ayudado tanto porque me ponía a llorar y él me hacía reír. Le decía: ‘hazme reír, hazme reír’, hay que hacer una comedia musical”, comentó en entrevista.