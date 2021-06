Aracely Arámbula revela porqué no puede regresar a las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula confesó que a pesar de estar abierta a recibir ofertas de trabajo de las distintas televisoras tuvo que negarse a protagonizar un nuevo proyecto en Televisa.

La actriz mexicana externó su tristeza por no regresar a laborar a la empresa que le dio su primera oportunidad artística hace más de dos décadas durante una reciente transmisión en vivo en Instagram y reveló el motivo de su negativa.

Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención”, contó la madre de los hijos menores de Luis Miguel.