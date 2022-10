Aracely Arámbula revela detalles de sus partos

Ciudad de México.- La cantante Aracely Arámbula recordó los detalles del nacimiento de sus hijos Miguel y Daniel, fruto de la relación que mantuvo con Luis Miguel, y mientras aconsejaba a Andrea Escalona para sobrellevar su embarazo.

Al hablar sobre la división de opiniones que hay respecto al parto natural y la cesárea, la artista dijo: “Los míos fueron naturales, y la verdad es que disfruté mucho mis dos partos, el primero fue sin dolor, la verdad, nada, y el segundo pues bueno, el cuerpo ya sabe y fue más rapidito, pero fueron buenos embarazos y buenos partos, entonces yo te recomendaría que fuera natural, pero como tú quieras verdad […] fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia religiosa”.

Aunque, al ahondar más al momento en que dio a luz, Arámbula no afirmó si LuisMi estuvo acompañándola durante la llegada de los pequeños.

El primero sí fueron bastantes horas, pero además yo me fui en Año Nuevo, porque mi hijo nació el 1 de enero, ‘¡ay, mi Miguel!, te amo’, él tenía que nacer el 21 de diciembre y nació el 1 de enero, en el cumpleaños de mi abuela materna. Fueron horas, pero muy tranquila, estuve bien, siempre con mi familia, mi hermano que también es doctor, estuvimos ahí en Los Ángeles y nació el primero a la una de la tarde. Es que ahí ellos hacen la labor de que sea natural, y te convencen de que sea natural”

Delató.

Sobre los nacimientos

Ante la pregunta sobre si le pusieron la epidural, que es la anestesia que permite eliminar las contracciones durante el parto, Arámbula contó: “En el primero no, ya en el segundo yo llegué pidiéndole, pero ya, yo llegué con 8 de dilatación, o sea, ya estaba naciendo. Yo te juro que iba llegando al hospital y me paraba, decía ‘no, no, espera’, porque puede nacer aquí”.

Al recordar los instantes mágicos de su maternidad, la protagonista de telenovelas como La Madrasta dijo: “Ese momento en el que ves su carita, sus ojos por primera vez, que lo tienes (en tus brazos), que puedes dar vida, o sea, el hecho de dar vida es una cosa increíblemente mágica. Y te voy a decir algo que me decía mi papito, me acariciaba la panza y me decía ‘¡no puedo creer que tengas vida ahí!’, o sea, muchos recuerdos muy hermosos de mis hijos y con mi papá obviamente”.

Por último, Aracely Arámbula le aconsejó a Escalona que amamante a su bebé. “Sí, totalmente, esa conexión es espectacular, yo no sabes cómo la disfruté, yo le di a mis hijos 7 meses a cada uno, y la verdad es que eso es único en la vida, es un lazo que formas con ellos que es increíble”.