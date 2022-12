Aracely Arámbula extraña a su papá en estas fiestas decembrinas

Ciudad de México.- Aracely Arámbula reflexionó sobre lo que este año 2022 le ha dejado no solo en el aspecto profesional, sino también en el personal.

Para la actriz ha sido difícil planear las fiestas decembrinas luego de la muerte de su papá, quien falleciera de un infarto a los 84 años.

A pesar de que ha continuado con sus compromisos laborales, incluso volvió a los foros de televisión a escasos días de despedir a su papá, la intérprete habló sobre lo que este año le dejó en todos los sentidos.

Un año diferente

“Ha sido un año diferente, muy diferente, lleno de muchas emociones, de cosas muy bonitas, de cosas muy importantes en mi vida familiarmente, el hecho de que partiera mi papá, un año que marca muchísimo, lo importante es terminar agradeciendo y así como comienza, finaliza de la mejor manera, la manera más positiva, más amorosa”, explicó Arámbula.

Sin embargo, al escuchar la pregunta sobre lo que será para ella no recibir un abrazo de su padre esta Nochebuena, Aracely confesó:

“¡Ay no!, no, no me digas eso, te digo que no quiero hablar de eso, he estado en mi duelo, he estado triste, y quiero estar fuerte, quiero estar bien como se lo prometí a él, y a mi familia, y si, va a ser una… yo siento que todo va a ser diferente, pero lo quiero hacer de la manera más amorosa posible, y quiero honrarlo todos los días, honrarle su vida maravillosa, su presencia, y quiero que así sea. Todo va a ser diferente, no quiero ni pensar porque siento que me voy a deprimir”.

Fotos: Agencia México

Aracely pidió que cuiden a los animales

Finalmente, la artista de 47 años aprovechó el momento para hacer una solicitud a los espectadores del programa Hoy.

“Les suplico que no abandonen animales, que los ayuden, los protejan, los esterilicen, me la he pasado rescatando perritos y estoy de la mano con muchos refugios que necesitan mucha ayuda. Estoy muy apasionada con ellos”, manifestó.