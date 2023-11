Aracely Arámbula inicia dos procesos contra Luis Miguel: Pous

Ciudad de México.- Aracely Arámbula sigue en su lucha para tener la manutención de sus hijos que tuvo con Luis Miguel.

Ya que en los últimos días han surgido detalles sobre la batalla legal, el abogado Guillermo Pous aclaró que su cliente inició dos procesos contra el padre de sus hijos, ya que además de buscar pensión alimenticia, también busca obtener pasaporte de los niños.

Existen dos situaciones, la primera, toda vez que se buscó al señor Gallego para que efectivamente diera la autorización y participara en la gestión para obtener los pasaportes de los hijos, porque al día de hoy siguen siendo menores, y después de reiteradas ocasiones que se trató y no se logró, es que la señora Arámbula solicita judicialmente que el juez firme esta autorización de rebeldía del señor Gallego, para poder obtener los pasaportes”

Explicó el defensor legal.

Logra cometido

En este sentido, Guillermo aseguró que Arámbula logró su cometido, pues debido a que los menores tienen 14 y 16 años, está sería la última vez que la actriz debe realizar este trámite. “La señora Arámbula obtiene pasaportes con vigencia de 6 años para sus hijos”, recalcó.

Pero al hablar de la parte económica de los menores, la situación es totalmente distinta, debido a esto, el abogado explicó el motivo por el que Aracely no ha recibido el dinero que presuntamente Luis Miguel dejó en los juzgados para sus vástagos.

“La estrategia de los abogados o del abogado del señor Gallego para evitar, es decir para pretender actuar de buena fe y para evitar cualquier posible contingencia por este reiterado incumplimiento, consigan billetes de depósito en el juzgado por la cantidad que ellos consideren necesaria y suficiente, no significa que sea la correcta, no significa que sea la acordada”, explicó Pous.

Sin notificación

Acto seguido, el licenciado puntualizó: “La señora Arámbula no ha sido notificada, es decir, todo esto se sabe por filtraciones que existen en medio de comunicación respecto a esto que sucede, y esto no tiene otro origen o es la filtración por parte del señor Gallego o por parte del juzgado”.

Finalmente, el abogado negó que el cantante haya intentado buscar a la actriz, y que por su parte Aracely haya cancelado sus cuentas bancarias en Estados Unidos para no recibir lo que aparentemente Luis Miguel depositó.

“Es tan pueril ese argumento como decir que yo la busqué durante cuatro años para pagarle, y como no logré depositarle en una cuenta que yo tenía, decidí mejor no pagarle y dejar de buscarla, así de sencilla me parece que puede ser la respuesta”, manifestó.