Aracely Arámbula habla del duelo que viven sus hijos tras deceso de su abuelo

Ciudad de México.- La cantante Aracely Arámbula reveló lo difícil que ha sido sobrellevar la muerte de su padre, quien falleció el mes de julio mientras la actriz estaba trabajando en la novela 'La madrastra'.

En su participación en la grabación del programa especial '''Mañanitas a la Virgen de Guadalupe'' la artista explicó que aún con lo complicado que es continuar por la ausencia de su padre, ha puesto todo para salir adelante.

Le prometí a mi mamita y a Leo que no iba a llorar, que vengo muy contenta a dar gracias y aquí lo tengo en mi corazón siempre, entonces un año inolvidable, que mi papá es, digo es porque él sigue vivo en mi corazón siempre, está más vivo que nunca porque está en la vida eterna, así que le dije en mi canción a La Virgen que le diera un abrazo a mi padre y que venimos todos a cantarle feliz. El corazón nunca se resigna porque la cabeza entiende, el corazón no”

Manifestó a la prensa.

Enfrentan duro momento

Aún así, Arámbula contó que sus hijos, fruto de su relación con Luis Miguel, también enfrentan un duro momento por la situación, pues aún no superan la pérdida de su abuelo.

“Es muy difícil porque ellos están viviendo y atravesando un duelo y claro que hay días que lloran y hay días que se quiebran y pues se les fue su papá que es mi papá y es el papá que también… mira, tuve un gran abuelo, porque gracias a mi abuelo cantaba y por él fue el que yo heredé esta vocación de ser artista y cantar”, expresó.

Finalmente, Aracely descartó que por ahora los adolescentes tengan algún deseo de dedicarse al ambiente artístico, sobre todo en el terreno musical, tal como sus famosos padres.

“Todavía no, ellos están con sus clases en la escuela con sus amigos, están viviendo una etapa padrísima. Es más hoy me dijo mi hijo el pequeño ‘¿mamá ya te vas a cantar?’, y yo ‘sí, mi amor, ¿no me quieres ir a ver?’, me dijo ‘¡qué padre!, disfruta, que te vaya super bien, pero yo mañana tengo clases muy temprano’”, culminó.