Aracely Arámbula dice que sus hijos siguen su ejemplo y valores

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula se encuentra en un momento importante en su vida artística, debido a que después de 12 años regresaría a protagonizar novelas en Televisa.

Ya que la artista deber mezclar su labor como actriz y madre de dos hijos que tuvo con Luis Miguel, es que en una entrevista con la revista Caras se expresó la forma en que se desempeña en ambas tareas.

Hoy estaba pensando justamente en eso, porque no me había tocado hacer una novela larga ahora que son adolescentes […] Hoy que me vine a trabajar ellos se quedaron en su escuela. Regresando me gusta checar sus trabajos y sus avances. Yo les voy compartiendo lo que hago en mi trabajo día a día y me dicen: ‘Mamá, qué bonita saliste en las fotos’, me encantan sus halagos, son lo más hermoso que puede sentir mi corazón porque todo lo que hago en mi trabajo se los dedico cien por ciento a ellos”