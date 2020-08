Aracely Arámbula destaca sus atributos en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arambula es una de las mujeres más queridas por el pueblo mexicano, en respuesta consiente a sus seguidores con una espectacular imagen donde destaca su belleza y sus mejores atributos.

A través de su cuenta de Instagram, "La Chule" compartió una imagen hecha para una prestigiosa revista de moda y celebridades. En ella, la actriz aparece cruzada de brazos y con una mirada fija a la cámara, donde resaltan sus ojos claros, además de outfit seleccionado para la sesión con un impresionante escote.

La imagen ha conseguido hasta la publicación de esta nota, más de 150 mil likes, seguidos de cientos de comentarios, donde los temas principales fueron su mirada y su evidente belleza.

La firma de "La Chule"

Aracely Arámbula es consciente de su belleza y de su cuerpo bien cuidado, por lo que no duda en mostrar imágenes en su perfil de la misma red, donde sus seguidores pueden apreciar a simple vista porqué Luis Miguel no dudó en tener una relación con ella.

Entre sus fotos más recientes se encuentra una imagen donde aparece con una sensual bata para dormir con un pronunciado escote, similitud entre varias de sus publicaciones.

Es evidente que aquella niña que llegó de Chihuahua a CDMX para participar en su primer protagónico en la novela "Soñadoras", ahora se consolida como una gran señora, segura de si misma y sin miedo a mostrar su belleza en redes.

Aracely Arámbula y Luis Miguel mantuvieron una relación estable por varios años.

Aracely y su relación con Luis Miguel

La separación de la actriz y el cantante dejo más dudas que respuestas en el mundo del espectáculo. Dos personalidades fuertes en el gremio rompieron con una relación que se había mantenido estable por bastante tiempo.

Fue por varios años que la relación se mantuvo constante entre los famosos, al grado que dieron vida a sus dos hijos como pareja: Miguel y Daniel Gallego Arámbula.

Entre las razones que alejaron a Arámbula del cantante, solo ella ha declarado para distintos medios "Siempre me he alejado a tiempo de relaciones complicadas", reiterando con esto que no es sencillo vivir al lado de los rayos de "El Sol".