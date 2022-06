Aracely Arámbula comparte fotografía amamantando a uno de los hijos de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Aracely Arámbula es una de las actrices más guapas del espectáculo y la única que se ganó el corazón en su momento del cantante Luis Miguel con quien tuvo a sus dos hijos.

Sin embargo desde siempre la artista se ha caracterizado por ser muy reservada en su vida personal sobre todo en la privacidad de sus hijos, al punto de evitar que la prensa le tome fotografías a sus hijos.

Pero poco a poco en se ha vuelto más activa en sus redes sociales, hace unas horas recordó un épico momento de cuando uno de sus hijo era apenas un bebé y se encontraba disfrutando de su maternidad.

Por medio de sus historias de Instagram Aracely dio a conocer una fotografía de lo que en su momento fue una sesión familiar que realizó a lado de “El Sol de México” y sus ambos hijos: Miguel y Daniel.

Lo que sorprendió a sus fanáticos fue que se trataba de un momento muy íntimo porque en medio de dicha sesión, su primer hijo llamado Miguel, le dio hambre y tuvo que amamantarlo.

Amo esta foto de tan hermoso momento, estábamos, en la sesión familiar cuando Miguel le dio hambre y el fotográfo @jesuscorderophoto, nos dijo venga puedo tomarles una foto así? y nosotros si claro y se plasmó ese mágico y hermosisímo momento” se puede leer en la publicación.

Pocas veces Arambula habla de su pasado, sobre todo cuando se trata de Luis Miguel, pero al parecer en esta ocasión sin ningún problema confirmó que ese recuerdo es uno de los más bonitos de su vida.

Aracely Arámbula confirmó que los hijos de Luis Miguel mantienen una buena relación

Durante un encuentro con los medios de comunicación Aracely Arámbula aseguró que aunque sus hijos no convivan mucho con Michelle Salas, los tres mantienen una buena relación.

“¡Ay!, ¡qué bonito!, Me encantó oír eso porque la familia es lo principal, y ellos también le escriben y la quieren y ojalá que coincidan porque luego ella no vive acá, ellos cuentan con ella, ella cuenta con ellos, así que conmigo también, y qué bonito, yo siempre he dicho, la familia es lo primero” dijo la actriz.

