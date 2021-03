Aracely Arámbula apoyará a “Cepillín” con su operación de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el sábado pasado se supiera que Ricardo González “Cepillín” había ingresado al hospital por una lesión en la espalda y necesitaba intervención quirúrgica en su columna vertebral, Aracely Arámbula se habría ofrecido para ayudar económicamente al artista.

En su columna Sin Lisonja, el comentarista de espectáculos Ale Kaffie reveló que la ex pareja de Luis Miguel, fue de las primeras que levanto la mano para apoyar al “Payasito de la Tele”, al enterarse que el querido actor necesitaba dinero para su operación.

En cuanto se enteró que Cepillín estaba hospitalizado por un problema en la columna vertebral que hubo que operar ¡de ya!, Aracely Arámbula se mostró samaritana. Sí, en el instante que La Chule supo que Ricardo González Cepillín no cuenta con recursos económicos para enfrentar la operación de espina dorsal que ayer le realizaron, levantó la mano y dijo ‘cuente con mi ayuda monetaria’. La actriz y cantante ha sido la primera en ‘apoquinar’ para la intervención quirúrgica”, escribió.



Angélica Vale fue de las primeras

Una de las primeras en solicitar ayuda para el comediante fue Angélica Vale, quien subió un video a redes sociales pidiendo ayuda para cubrir los gastos médicos del actor.

“Hola los tengo que volver a molestar porque Cepillin está en el hospital, está delicadito de salud, se que ha sido un año difícil para todos, pero también sé que mi amado Cepillin tiene que salir adelante", dijo.

En el portal de espectáculos “Chisme No Like”, el propio Cepillín quien platicó a los conductores que había sufrido el accidente y no era la primera vez que le pasaba, ya que se consideraba hiperactivo.

“Nunca pensé que iba a pasar por esto. Imagínate, estaba bajando las escaleras, y por la edad o lo que tú quieras, me iba a caer y me agarré del pasamanos… Me di el chicotazo y sentí un tirón en la columna”, externó.



Le envían mensaje a Yuri

Alex Kaffie le envió un mensaje a Yuri, quien fue una de las artistas a quien Cepillín le tendió la mano a los inicios de su carrera, como así lo dijo el periodista en su columna de El Heraldo.

“Ojalá Yuri remede la acción de Aracely Arámbula y «apoquine» dinero para Cepillín. Es hora de que en gratitud a lo que el Payasito de la Tele hizo por Yuri cuando no era nadie, le tienda la mano. Y es que recordemos Cepillín le dio su primera oportunidad en cine a la artista jarocha”, finalizó.