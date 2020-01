Araceli Arámbula por poco enseña de más en alfombra roja 

LOS ÁNGELES.- Araceli Arámbula por poco enseña demás en un evento al que asistió.

En una foto subida a su cuenta de Instagram “La Chule” posó en una selfie donde se le podía ver con un tremendo escote que fue agradecido por miles de admiradores.

Arámbula fue, según se aprecia en los letreros de fondo, al festival de cine Cana Dorada, donde dice que fue galardonada.

“Fue hermoso recibir el reconocimiento la noche de ayer, un bellísimo premio en mi carrera. Gracias a ustedes por su amor y su apoyo constante siempre en mi corazón”, escribió en en el post.

Recientemente Aracely se dijo estar tranquila porque no aparece en la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, cuyos primeros "teasers" ya salieron en redes sociales.

"En esta temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito", dijo la actriz.

También contestó si estaría de acuerdo en que saliera su imagen. "No se puede, en este momento no se puede".