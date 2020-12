Apuestan por thriller en plena pandemia de Covid-19

Los creadores siempre son arriesgados: arriesgan cuando hay poco presupuesto, cuando hay crisis, y cuando hay pandemia. Arriesgan porque vale la pena, porque nunca hay que dejar de contar historias.

La actriz y productora Minnie West decidió comenzar las filmaciones del thriller "NES" (nombre provisional) contra viento y marea.

"Ha sido para mí lo más complicado, y como es algo nuevo, tienes que aprender maneras de hacerlo, de solucionar. Las ganas que teníamos hacer esta película eran tantas que hicimos lo necesario para llevarla a cabo incluso con la pandemia, tenemos un protocolo estricto, un crew chiquito, y tenemos todas las medidas para poder hacerlo", comentó.

Las casas productoras son El Caimán Films y West Films, creada por Minnie. El director y creador del guión es Beto Gómez. La productora compartió la razón por la que decidió apostar en este proyecto.

"Mira, yo nunca había hecho una película thriller, y pues me interesaba mucho porque es un género que en lo personal me encanta. Se tocan muchos temas, no es un terror como del diablo, toca la parte romántica y familiar, son muchos temas mezclados".

"NES", retrata la vida de Diego, un joven que tras la muerte de su novia Luisa, en un accidente, cae en una profunda depresión y también en la culpa. El joven arquitecto, recibe varias propuestas de trabajo que podrían ser de su beneficio, pero él decide irse por remodelar un pequeño complejo en Tulum, con tal de recargar energías. Al llegar al lugar comenzarán a ocurrir una serie de acontecimientos que cambiarán su vida.

"Yo estoy muy feliz, apostando por esta historia y con otras historias que queremos comenzar a realizar", dijo West.

Pepe Barroso, Minnie West, Camila Valero, Carmen Muga y Mara López son parte del elenco.