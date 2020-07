Apoya Lorena Herrera a Paty Navidad en declaraciones contra el Covid-19

Ciudad de México.-Lorena Herrera externó su apoyo a su colega Patricia Navidad luego de que la actriz sigue manifestándose en contra del Covid-19, además reveló que ella se negará a ponerse la vacuna contra esta enfermedad.

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría, está constatado que muchas de las vacunas tienen unas… ya sé que mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque ahora dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio, ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría”, expresó la cantante durante su encuentro con diversos medios de comunicación.

Al ser cuestionada por la postura de Paty Navidad contra las medidas impuestas ante la pandemia, Herrera dijo: “me encanta mi paisana, como toda buena sinaloense, yo también, somos muy directas y decimos las cosas como las pensamos, y la verdad es lamentable que la ataquen tanto, al grado me parece tan estúpido de verdad que digan que cerrarle sus cuentas y todo, respeten, que la gente respete a otros, es una chica que se ha informado y comparte, y si no comparten su opinión pues no la sigan y nada más, así de fácil”.

Finalmente, Lorena Herrera invitó a la gente a informarse con los especialistas y no creer en todas las declaraciones que dan los artistas en redes sociales, pues ellos, aunque se informan, no tienen todos los conocimientos sobre esos temas.