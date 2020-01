Apoya Danna Paola 'remix' de su pleito en 'La Academia'

Danna Paola sigue enfrentando los cuestionamientos de la prensa tras la confrontación que sostuvo con un ex alumno de La Academia que la llamó “culera” dentro del reality.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México, la cantante fue cuestionada por los memes y hasta el “remix” que ha circulado en internet sobre este encontronazo, y sin dudarlo, la joven replicó:

“Soy una mujer súper auténtica, ustedes me conocen de toda la vida, no tengo nada qué decir, al contrario, me rio muchísimo con todo lo que han hecho, con los memes y todo… yo soy una persona super auténtica, ustedes me conocen de toda la vida”.

Sin embargo, al momento de hablar de la canción que ha dado la vuelta en redes sociales, la también actriz aplaudió el ingenio de las personas que lo realizaron y no descartó incluirlo en su discografía.

“El mix está muy chistoso, de hecho, estoy pensando en grabarlo, sacarlo en canción, y nada, al contrario, gracias por siempre apoyarme… yo creo que debemos haber más mujeres alzando la voz, y más bien no me conocían enojada”.

Huyendo de la prensa asegurando que podía perder su vuelo, fue como Danna se alejó sin dar más declaraciones sobre este controversial tema.