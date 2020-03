Aplazan Festival de Cine en Málaga por coronavirus

MÁLAGA, España.- El festival más grande de cine y televisión en España se ha pospuesto según un anuncio que dio a conocer, este martes, el ayuntamiento de la ciudad.

Según información de Variety, no se ha sugerido una nueva fecha para el evento. A través de Twitter, las autoridades municipales señalaron "la incertidumbre generada por la evolución del coronavirus" como la razón del aplazamiento.

"Aunque las autoridades sanitarias no han prohibido expresamente la celebración del Festival, su recomendación de evitar viajar dentro de España dificulta que el festival tenga lugar normalmente", agregó el Ayuntamiento.

El Ministerio de Salud de España aconsejó a los españoles el lunes que no viajen a España. El 23º Festival de Málaga debía abrir en tres días, del 13 al 22 de marzo.

Cabe señalar que este aplazamiento significa un golpe para la industria cinematográfica y televisiva de España, que se ha convertido cada vez más en el Festival de Málaga como una plataforma para nuevas obras de talento establecido (como, este año, el tema de inmigración de David Trueba, ganador de Goya, "A este lado del mundo" , así como las primeras características notables, como "Las niñas" de Pilar Palomero, de Inicia Films y Bteam Pictures, que tocaron en Berlín el mes pasado, y nuevos espectáculos clave de las plataformas SVOD más grandes de España, ya sea la serie de pancartas de Movistar Plus "La Línea Invisible". , "Dirigida por" What the Future Holds '"Mariano Barroso, o la película original de Netflix" Hogar ", dirigida por los hermanos Alex y David Pastor, producida por Nostromo, y protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas.