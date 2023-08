Apio Quijano ya no compartirá las Ganancias de la Venta del auto que ganó en "La Casa de los Famosos"

El cantante Apio Quijano, quien saltó a la fama como ganador de la primera prueba en el reality "La Casa de los Famosos", donde aseguró un valioso auto como su premio, ha dado un giro sorprendente en su promesa inicial de compartir las ganancias de la venta del vehículo con sus colegas.

Desde el comienzo de este emocionante show, la atención de la audiencia se centró en el primer reto de liderazgo, en el cual un afortunado concursante obtuvo la llave que encendía el codiciado auto, brindándole el título de "Líder de la Semana" y la propiedad del automóvil en cuestión.

En este particular momento, Apio fue quien tuvo la fortuna de poseer esa llave dorada, lo que generó una promesa pública hacia sus compañeros de equipo, donde expresó su intención de vender el auto y distribuir los fondos resultantes entre los integrantes del "Team Infierno".

No obstante, un giro inesperado en la historia se desveló recientemente durante un "live" en TikTok protagonizado por el miembro de Kabah. En este interactivo segmento, Apio compartió sus pensamientos y dilemas, entre ellos, el tema de las ganancias obtenidas por la venta de su vehículo premiado.

Durante la charla relajada con sus amigos, quienes ofrecieron sus consejos y opiniones, Apio estaba indeciso con su promesa pasada. Surgió el argumento de que sus excompañeros habían lanzado comentarios negativos hacia su persona, lo que sembró dudas en su mente acerca de continuar con su intención original de compartir las ganancias.

La sinceridad del cantante fue notable cuando confesó que, a pesar de su deseo inicial, no podría cumplir su palabra. Además, aclaró que la producción del reality show les había informado previamente que las ganancias de los premios no podían ser repartidas, arrojando luz sobre el porqué de su cambio de postura.

Durante este esclarecedor "live", Apio Quijano compartió con sus seguidores y amigos:

“La producción ya me dijeron que no puedo repartir, ya me dijeron que no puedo repartir lo del coche” dijo durante el envivo