Apio Quijano se siente afortunado; se recupera del Covid-19

Héctor "Apio" Quijano, miembro del grupo Kabah y juez del programa "Todos quieren fama", se sabe afortunado porque está consciente que por la forma en que su cuerpo reaccionó al Covid-19, pudo haberse sumado a las estadísticas de las personas que no lograron recuperarse.

"No quise hacer público esto hasta saber que estaba fuera de peligro, porque no quería preocupar a la gente ya que no estaba nada bien, pero decidí dar mi testimonio para que a la gente no se le olvide que no hay respuesta todavía, no hay vacuna, no hay nada, entonces seguimos con esta pandemia todos los días", dijo Apio Quijano, quien el pasado lunes dio a conocer que fue positivo en Covid-19 a través de un video en Instagram.

El cantante asegura que está en franca recuperación, pero le preocupa y le enoja que las personas en México no tomen en serio esta situación, ya que el coronavirus sigue siendo peligroso.

"Sí se me hace una inconsciencia escuchar que hay fiestas y lugares donde todo mundo se junta; la gente no tiene conciencia porque ha habido muchas personas afortunadas que han tenido nada más una gripa, que ha sido asintomática, pero hay que decirles a todos ellos que sus anticuerpos no están lo suficientemente fuertes para aguantar un Covid y que no les vuelva a dar, incluso les puede ir peor la segunda vez. Se entiende cuando tienes que salir a la vida a trabajar, pero no a hacer fiestas y otros rollos, eso es lo que considero no debería de pasar, este brote que está viniendo está fuertísimo y la gente ya se acostumbró".

Apio explicó que las molestias comenzaron hace 15 días, era como una alergia, le ardían los ojos y le molestaba un poco la garganta, dos días estuvo con estos síntomas, pero el 12 de noviembre el cansancio, el sueño y la pérdida de olfato aparecieron, así que al día siguiente fue a realizarse una prueba rápida, aunque ya todo el cuerpo le dolía y no tenía gusto aun así, la prueba salió negativa.

"Esto es algo importante de mencionar, las pruebas rápidas no sirven, no se deben de fiar con algo así. Ya tenía mucho malestar, estaba en Querétaro y me regresé a la Ciudad de México, ya aquí me hicieron la prueba esa misma noche, pero comencé a tener escalofríos y temperatura; al día siguiente estuve con dolores de cabeza muy fuertes, con molestia en la frente y la nuca, las vías respiratorias constipadas, no tenía hambre, ya era un malestar general de no quererte mover porque todo te duele. El resultado de la prueba me la dieron en la noche, el resultado fue positivo, hicieron el análisis de la carga viral y salió que tenía la carga muy alta, entonces iba a tener que estar en supervisión porque no me la iba pasar bien y así fue".

A partir de este momento Apio asegura, todo se fue complicando, porque su oxigenación comenzó a bajar y a tener temperaturas altas.

Estuvo en supervisión médica constante, gracias a que en la familia hay amigos cercanos en esta profesión, y fue uno de estos doctores que le dio un tratamiento para fortalecer sus defensas, algo que considera el conductor, le ayudó mucho a salir adelante; pese a esto su hermana Federica, también miembro de Kabah, decidió mandar una ambulancia por él y trasladarlo a su casa, la cual ya estaba adecuada con todo lo necesario para atenderlo y para evitar contagios.

"Puso como unas mamparas de plástico para quitar contaminación, ella y toda la familia siempre traían el uniforme médico completo y su careta; así que estoy en su casa donde Fede y mi familia me estuvieron cuidando. Tuve muy malos días, te cansas mucho, incluso al hablar, no respiras bien, como mi oxigenación bajaba seguido tuvieron que ponerme oxígeno, lo traía casi diario. Algo que la gente no considera es el estado emocional, estás muy triste, te genera depresión, estás muy asustado, te sientes muy mal, siempre estás con la probabilidad de irte al hospital".

Una de las ventajas que Quijano tuvo para soportar el embate de la enfermedad, es que hace ejercicio, se alimenta bien y no fuma, así que cuando le hicieron un ultrasonido en sus pulmones, estos se observaban sin problema alguno, pero aun así afirma que no le fue nada bien.

Apio comenta que desde el pasado fin de semana comenzó a sentirse mejor, disminuyó el dolor del cuerpo, ha comenzado a regresar la fuerza, al igual que el olfato y el gusto, y la tos está desapareciendo.

El cantante compartió que hubo tres días en los que sintió que tenía que ser ingresado a un hospital de lo mal que estaba, algo que lo asustó a él y a su familia, pero sobre todo a Federica cuyo miedo era que no estuviera haciendo lo correcto y que Apio necesitara un respirador, pero era algo a lo que él no quería llegar, porque sentía que al entrar a la clínica no podría evitar ser intubado.

"No quise hospitalizarme porque tuve la oportunidad de ser cuidado en casa, con amigos doctores que también podían ver por mí y no quería quitarle el espacio a alguien que lo necesitara más que yo; por otro lado, tienes las defensas muy bajas, estas muy deshidratado y al ir a un hospital te puedes exponer a contagiarte de otros virus o bacterias, pero la verdad es que mi hermana lo hizo muy bien, pero obviamente si esto se hubiera complicado sin duda hubiera estado en el hospital".

Apio señala que él es de los que sí usan el cubrebocas, el gel antibacterial y guantes, pero al tener que salir todos los días a la calle para trabajar, por más que tome precauciones el virus está en todos lados, por lo que considera que incluso en el momento en que se descubrió la boca para comer pudo haber sido el momento del contagio; pero aclaró que esto no quiere decir que no sirva de nada cuidarse al contrario, él cree que ahora más que nunca hay que redoblar esfuerzos.