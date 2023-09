Apio Quijano revela detalles sobre la supuesta cancelación del programa ‘La Casa del Privilegio’

Ciudad de México. - Televisa ha sorprendido a sus seguidores con un inesperado cambio en la programación de su nuevo proyecto, 'La Casa del Privilegio', tras el éxito de 'La Casa de los Famosos México'. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de la empresa televisora.

Originalmente, el estreno de 'La Casa del Privilegio' estaba programado para el pasado domingo 3 de septiembre, pero ni el canal 'Las Estrellas' ni la plataforma ViX transmitieron el programa como se había anunciado, dejando a los internautas preguntándose qué había sucedido.

El ex participante de 'La Casa de los Famosos México', Apio Quijano, durante una transmisión en vivo compartió algunos detalles sobre la situación. Reveló que Televisa había solicitado a todos los exintegrantes de ‘LCDLFM’ que compartieran videos promocionales sobre 'La Casa del Privilegio'. Sin embargo, sorprendentemente, el programa fue cancelado después de esta solicitud.

"Les voy a contar yo algo a ustedes, no mejor no porque no se los puedo contar. No les puedo contar, pero algo extraño pasó. A todos los de la casa nos pidieron subir videos de 'La Casa del Privilegio', yo no subí, pero ¡lo cancelaron!", comentó.