“Apenas podría caminar”: Salud de Miguel Bosé preocupa a medios españoles

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las revelaciones que hiciera Lola Medina, ex suegra de Miguel Bosé en un programa de televisión español, en donde acusara al cantante de tener un mal carácter y de haber sometido a su hijo durante varios años, surgieron los rumores que la salud de Bosé es delicada.

Apenas el año pasado se supo de la existencia de Nacho Palau, un hombre que fue pareja de Miguel Bosé durante 26 años y que criaron a dos parejas de mellizos, quienes tienen 9 años de edad y fueron separados cuando la pareja rompió su compromiso y Miguel Bosé se mudara a México.

De acuerdo a lo que dijo la mujer en la entrevista, el intérprete de “Amante Bandido” dejó a Nacho Palau con sus dos hijos menores, Ivo y Telmo, quienes viven en valencia, mientras que Diego y Tadeo se fueron con Bosé a México.

Lola Medina dio detalles de cómo fue la relación de su hijo con su ex yerno y asegura que la pareja terminó muy mal, ya que su hijo no tenía poder de decisión con los niños y Miguel Bosé lo desautorizaba constantemente.

Nacho lo ha pasado muy mal, cuando habla con sus hijos se pone a llorar... No entiende que Miguel no se preocupe si a esos niños les falta algo. No paga a mis nietos ni el seguro médico… Les ha dejado a los tres tirados”, declaró la mujer.