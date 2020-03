Aparece supuesto hijo de Rigo Tovar y exige parte de su herencia

A 15 años del deceso de Rigo Tovar, el cantante ha vuelto a dar de qué hablar debido a que un hombre llamado Rigo Tovar Ristori asegura ser hijo del cantante, y dispuesto a hacerse prueba de ADN, exige parte de la herencia del artista.

Luego de que la viuda de Rigo revelara al programa Ventaneando que había una persona haciéndose pasar por hijo del intérprete del “Sirenito” pidiendo dinero para rescatar el automóvil donde viajaba el artista, es que Tovar Ristoni rompió el silencio y contestó:

“No se me hace justo que ella diga que soy el supuesto hijo, yo se lo dije a ella, me puedo hacer la prueba de ADN con sus hijos, yo puedo hacerme la prueba de ADN cuando quiera”.

Para dar más veracidad a su versión, Tovar Ristoni explicó: “Yo me siento seguro de que soy hijo de Rigo Tovar, siempre lo he dicho, no soy ningún charlatán como muchos que dicen que lo son y no muestran nada, no muestran ni una credencial y no se quieren hacer prueba de ADN, yo soy de los años 70… 75 para ser exacto, nací en la época en la que papá estaba en su apogeo, y tengo todo el derecho de pelear lo que me corresponde”.

Al respecto de la historia de amor de sus padres, la persona relató: “Mi mamá se llama Doris Ristori Villagrán y conoció a mamá en la ciudad de México en el año 75, a principios del 75 por medio de mi tío Marco Antonio Tovar, que es hermano de papá, e invita a mamá a un baile masivo que iba a tener papá, ahí es donde ellos dos hacen clic, y pues bueno, iniciaron una relación desde ahí. Cuando papá conoce a mamá pues se la roba, así como decimos, mamá era menor de edad, tenía 13 años, mamá esconde el embarazo como muchas mujeres en esa época no podía ni salir, ni pedir permisos… tenía que salir a escondidas, vivían mamá enfrente, mi papá enfrente del Costa Azul, en Suites Tecpan, ahí fue donde se conocieron”.

De la misma manera, Tovar Ristoni considero que la postura de la viuda de su padre es debido a que no le cuadran las fechas del romance entre sus padres, por lo que detalló:

“Mamá lo conoció en el año 75 sale embarazada y nazco yo el 18 de diciembre del 75, durante esa etapa, papá tiene otra relación con la señora Aneli Scott, y mis respetos para la señora también, y para mi hermano Rigo Tovar Scott, tiene otra relación y nace mi hermano en marzo del 76, de ahí mantiene otra relación y nace mi hermano que viene siendo Bruno y luego papá tiene otra relación donde se casa con la señora María Isabel en el año 76”.

Finalmente, Rigo Tovar Ristori aseguró fueron dos ocasiones en donde el propio cantante lo registró como su hijo legítimo, e incluso su viuda sabía de su existencia y llegó a convivir con él.