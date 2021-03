Anya Taylor-Joy, en la mira de Pedro Almodóvar

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el laureado director español, Pedro Almodóvar se prepara para comenzar a filmar Madres paralelas, en entrevista con AP habló de cuál ha sido su experiencia con las nuevas opciones de entretenimiento durante la pandemia.

“El streaming ha llenado el vacío que en mí deja el hecho de no poder ir al cine”, confesó el realizador.

“En Madrid hay cines abiertos, pero la programación es muy modesta porque las grandes películas están secuestradas por los estudios. Aun así, sigo yendo por lo menos una vez a la semana”.

Pese a ser “tan fanático” de las series de televisión, el manchego contó que recientemente captó su atención Gambito de dama protagonizada por la joven actriz, Anya Taylor-Joy.

La he visto y me ha gustado mucho. Adoro absolutamente a la actriz, que he leído en alguna entrevista que quiere trabajar conmigo y voy a decirle que sí”.