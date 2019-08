¡Anuncia Disney secuela de Lizzie McGuire!

ESTADOS UNIDOS.- Hilary Duff regresará como Lizzie McGuire en una secuela de la popular serie de Disney Channel, que se transmitirá en Disney +.

Ahora veremos a Lizzie de 30 años en la ciudad de Nueva York. Terri Minsky, el creador original del programa, se prepara para producir y servir como showrunner. La serie se emitió originalmente en Disney Channel de 2001 a 2004, y su final se desarrolló en una película.

CONFIRMADO: Hilary Duff regresa como Lizzie Mcguire para una nueva temporada y estará disponible en Dianey+#D23Expo pic.twitter.com/pHKewBFAZw — ��AxlPan�� (@panitopan) August 23, 2019

Se espera que la secuela y más detalles se anuncien en el escaparate de Disney + que actualmente se presenta en la exposición D23 de Disney en Anaheim, California.

Duff, de 31 años, actualmente protagoniza Younger en TVLand.

Antes de preguntar, aún no se sabe si Adam Lamberg (Gordo), Lalaine (Miranda), Jake Thomas (Matt) o Hallie Todd y Robert Carradine, quienes interpretaron a los padres de Lizzie, volverán para la serie.

Disney + se lanzará el 12 de noviembre con los debuts de High School Musical: The Musical: The Series y The Mandolorian.