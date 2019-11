Anuncian que 'Los Simpson' llega a su final después de 30 años

ESTADOS UNIDOS.- Danny Elfman, el creador de la música del intro de ‘Los Simpson’, ha asegurado que la caricatura estará llegando a su fin después de la temporada 30. El artista alegó que el tan adorado programa se despedirá de Springfield y la legendaria familia en los próximos meses.

"Bueno, por lo que he escuchado, está llegando a su fin", dijo Elfman cuando se le preguntó si The Simpsons había pasado su mejor momento. ‘Entonces, ese argumento también llegará a su fin. […] No lo sé con certeza, pero he oído que será en su último año’’, señaló.

Elfman admitió que estaba sorprendido de que los Simpson se transmitieran durante tres décadas, y continuó:' Todo lo que puedo decir es que estoy tan estupefacto y asombrado de que haya durado tanto tiempo’’. ‘‘Realmente, esperaba que durara tres episodios y se cancelara, y eso sería todo, porque era muy extraño en ese momento, y simplemente no pensé que tuviera una oportunidad’’, afirmó.

Los Simpson, creados por Matt Groening, se estrenaron por primera vez en 1989 y parodian la cultura, la sociedad y la televisión estadounidenses.

En esos 30 años, se han transmitido 670 episodios impresionantes con una gran cantidad de celebridades haciendo cameos, incluidos Seth Rogen, Chris Martin y Lady Gaga.