Anuel es sometido a cirugía de emergencia: "Cuestión de vida o muerte"

El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció a través de un breve comunicado en Instagram que fue sometido a una cirugía de emergencia.

“Me operaron anoche de emergencia, solo dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo”, se lee en la descripción de una imagen donde se ve al cantante en una cama de hospital.

Asimismo, se disculpó con sus fanáticos por no poder cumplir con sus compromisos próximos debido a su delicada salud.

¿Qué le sucedió a Anuel?

A pesar de su extenso mensaje, el ex de Karol G no detalló la razón detrás de su ingreso de urgencia al quirófano, limitándose a señalar que no podrá continuar con sus compromisos laborales en los próximos días.

Anteriormente, el cantante había planeado lanzar su próximo sencillo 'Rompecorazones', una gira por todo el mundo y tenía expectativas de ganar premios Grammy el próximo. Se disculpó con sus seguidores por los retrasos y expresó su deseo de superar cada uno de los desafios.